Політика

13:44 25.02.2024

Стефанчук анонсував подію з просування інтересів України в Конгресі США

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував подію на рівні спікерів щодо просування інтересів України в Конгресі США.

"Ми не скидаємо... наші відносини з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я ще раз наголошую, що ми цінуємо двопалатну і двопартійну підтримку, яка в нас сьогодні є. Але ми будемо продовжувати, і найближчим часом, буквально завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад. Я не хочу спойлерити, але це буде новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати інтереси України в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю.

Він також повідомив, що цього року втретє візьме участь у засіданні спікерів парламентів країн Великої Сімки.

Теги: #конгрес_сша #стефанчук

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