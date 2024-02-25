Стефанчук анонсував подію з просування інтересів України в Конгресі США

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував подію на рівні спікерів щодо просування інтересів України в Конгресі США.

"Ми не скидаємо... наші відносини з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я ще раз наголошую, що ми цінуємо двопалатну і двопартійну підтримку, яка в нас сьогодні є. Але ми будемо продовжувати, і найближчим часом, буквально завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад. Я не хочу спойлерити, але це буде новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати інтереси України в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю.

Він також повідомив, що цього року втретє візьме участь у засіданні спікерів парламентів країн Великої Сімки.