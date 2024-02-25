Україна веде окремий переговорний трек щодо підписання безпекової угоди з ЄС - Жовква

Україна крім переговорів із державами-членами ЄС щодо укладання двосторонніх угод із гарантій безпеки веде також окремий переговорний трек із підписання безпекової угоди з Євросоюзом, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Хочу згадати про ще один важливий етап взаємовідносин з ЄС. Ви вже бачили, що були укладені безпекові угоди з деякими європейськими державами. Існує також окремий трек між Україною та Європейським Союзом щодо безпекових гарантій", - розповів Жовква на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Як він зазначив, на певному етапі такий документ буде укладено між Україною та ЄС, однак на сьогодні основною метою для України є підписання двосторонніх гарантій безпеки з більшістю, якщо не з усіма членами ЄС.

Водночас Жовква нагадав, що ще не всі держави ЄС приєдналися навіть до Вільнюської декларації.

"Ми знаємо про ці держави. Ми прагнемо, щоб такі держави і, зокрема, сусіди України стали гарантами нашої безпеки", - сказав він.

"Україна є і залишатиметься надійним партнером ЄС, а наш шлях до ЄС - це складова нашої перемоги", - резюмував заступник керівника Офісу президента.