Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю у Львові зустріч із делегацією американських сенаторів на чолі з лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером.

"На зустрічі з делегацією американського Сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакета підтримки нашої держави, наших воїнів", - повідомив президент у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "цей пакет - не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з точки зору його змісту, і з точки зору того, який сигнал дає світові підтримка чи непідтримка цього пакета".

Глава держави поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз, про прямий зв'язок між тим, яку зброю мають українські воїни, і тим, якого результату досягає Росія.

"Достатність артилерії, достатність далекобійності - це ключові речі для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже цього року позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також - над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", - заявив він.

Як повідомлялося, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України та близько $14 млрд для Ізраїлю. Тепер документ надійде на розгляд Палати представників, де раніше висловлювали скептичне до нього ставлення.