Політика

17:50 23.02.2024

Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

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Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

Напередодні другої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президенти Європейської ради Шарль Мішель, Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Європейського парламенту Роберта Мецола виступили зі спільною заявою.

Текст заяви поширено у п'ятницю в Брюсселі. "Європейський Союз продовжить свою сильну і непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста і свою життєво важливу інфраструктуру, відновити свою територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і покласти край війні", - заявили вони.

Лідери ЄС зазначили, що "сьогодні відзначається трагічна річниця повномасштабної агресивної війни Росії проти України, яка порушує міжнародне право і Статут ООН. Два роки насильства, жорстокості, терору і руйнувань. Ми ніколи не забудемо перший шок від нападу, жах подій у Бородянці, Бучі, Маріуполі. Проте, незважаючи на всі звірства і страждання, заподіяні по всій країні, Україна стоїть твердо. Героїчний український народ демонструє силу духу і рішучість, захищаючи свою батьківщину та борючись за свою свободу і наші спільні європейські цінності. Європейський Союз завжди підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - ідеться в заяві.

Лідери ЄС констатували, що початок тривалої агресії Росії проти України розпочався з незаконної анексії Криму та Севастополя 10 років тому. "Росія та її керівництво несуть повну відповідальність за цю війну та її глобальні наслідки, а також за скоєні серйозні злочини. Ми, як і раніше, сповнені рішучості притягнути їх до відповідальності, зокрема за злочини агресії", - запевнили вони.

Лідери ЄС зазначили, що Україна щодня стикається з постійними жорстокими та невибірковими нападами РФ. "Більше ніж будь-коли ми залишаємося єдиними та вірними своїй обіцянці підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Для народу України, для миру та безпеки в Європі і для того, щоб переважав міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах", - зазначено в заяві.

Вони також звернулися до питання перспективи членства України в ЄС. "Європейський Союз вирішив розпочати переговори про вступ України й допоможе їй на шляху до членства в ЄС. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Європейський Союз і далі надаватиме Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку. Пакет фінансової допомоги розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки допоможе Україні задовольнити її нагальні потреби, відновити економіку та суспільство, модернізувати інституції та зміцнити демократію і верховенство закону", - заявили лідери ЄС.

Крім того, вони висловили впевненість, що ЄС продовжить задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включно з постачанням украй необхідних боєприпасів і ракет. "Ми вжили безпрецедентних заходів на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості й ми продовжимо нарощувати потужності, що дасть нам змогу активізувати нашу військову підтримку і співпрацю з Україною, водночас зміцнюючи нашу оборонну готовність і європейський суверенітет. Ми також працюємо над майбутніми безпековими зобов'язаннями, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти зусиллям зі дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому", - зазначено в заяві.

Лідери ЄС також переконані, що Росія та її лідери платитимуть "велику ціну за свої дії". "Разом із партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії і тих, хто причетний до війни, і, як і раніше, готові посилити тиск на Росію, щоб обмежити її спроможність вести війну. Ми також зробили перші конкретні кроки щодо спрямування надзвичайних доходів, отриманих від російських іммобілізованих активів, на підтримку України. Ми продовжимо цілеспрямовані дії щодо подальшої ізоляції Росії на міжнародних форумах", - запевнили вони.

Крім того, лідери ЄС висловили підтримку українській Формулі миру "задля справедливого, всеосяжного та міцного миру, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права, а також усі зусилля щодо проведення Глобального саміту миру за максимально широкої міжнародної підтримки". "Сьогодні наші прапори майорітимуть поруч як символ нашої солідарності, прихильності та рішучості", - завершили лідери ЄС спільну заяву.

Теги: #єс #україна_єс

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