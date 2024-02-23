Політика

16:53 23.02.2024

Усі партнери України мають узяти на себе безпекові зобов'язання - Фредеріксен

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Усі партнери України мають узяти на себе безпекові зобов'язання - Фредеріксен

Європа та інші міжнародні партнери України мають узяти на себе безпекові зобов'язання для України, сказала у п'ятницю у Львові прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми - перша зі скандинавських країн, яка підписала угоду про співпрацю з Україною на десятирічний період у безпековій сфері, що передбачає довгострокове співробітництво між Данією та Україною. І я думаю, що ще дуже багато таких партнерів зроблять те саме", - сказала вона.

"Ці безпекові зобов'язання є абсолютною необхідністю. І Європа, і інші міжнародні партнери повинні взяти на себе ці зобов'язання і виконати свої обіцянки", - наголосила данський прем'єр.

За її словами, Данія "працює над виробництвом боєприпасів, зброї, і тут, і в Україні ми відкрили нові виробничі потужності в цьому напрямі, тому що ми маємо співпрацювати однозначно для того, щоб захищатися і відбивати ворога".

"Буквально кілька днів тому ми побачили справжнє обличчя Путіна і російського режиму. Тому союзники та партнери повинні діяти, ми повинні давати більше і забезпечувати ті зобов'язання, які дали, тому що ви не можете виграти війну тільки на основі слів, мають бути дії, які стоять за цим", - сказала також вона.

Джерело https://t.me/OP_UA

Теги: #данія #фредеріксен

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