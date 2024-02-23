Політика

12:43 23.02.2024

Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

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Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

Україна після перемоги буде відповідальною за колективну безпеку в Європі, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

"Європа має не боятися взяти на себе відповідальність за європейську безпеку. Україна не боїться брати на себе відповідальність не лише за свою безпеку, а й за безпеку на всьому континенті. І навіть після нашої перемоги ми будемо відповідальні за безпеку і в цій частині світу, і загалом в Європі", - сказав він.

Жовква нагадав, що президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції говорив "про два боки євроатлантичної безпеки - атлантичний та європейський". "Сьогодні бачимо, що баланс поки що змістився на європейський бік. Принаймні ми бачимо конкретні суми фінансування з Європейського Союзу, конкретні суми, оголошені нашими партнерами", - зазначив він.

Співрозмовник агентства також зазначив, що крім структури НАТО, яка об'єднує, зокрема, і більшість європейських країн, є відповідний компонент безпеки в Європейському Союзі.

"Він є на папері. Стаття 42 пункт 7 Лісабонського договору містить насправді положення, які сильніші у своїх формулюваннях, ніж стаття 5 Північноатлантичного договору. Проблема тільки в тому, що вона не працює", - сказав Жовква.

"Європа має бути готова нести відповідальність за свою безпеку. Те, що зараз відбувається, а саме російська агресія проти України, це дуже хороший "security-check". Країни, безумовно, не говорять це на публіку, але зараз, напевно, дуже ретельно перевіряють свій потенціал. І розуміють, що потрібно дуже швидко зробити, щоб його наростити. І тут Україна також простягає свою руку", - заявив він.

Теги: #україна #європа #безпека #жовква

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