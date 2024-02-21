Президент Польщі сподівається на мирне врегулювання протестів польських фермерів у тристоронньому форматі

Протести польських фермерів на українсько-польському кордоні - це певний конфлікт інтересів між фермерами, виробниками сільськогосподарської продукції в Україні та європейськими фермерами, які побоюються за своє існування. Ми намагаємося вирішити цю проблему мирним шляхом, заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю "Українському Радіо".

"Ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично по всьому Європейському Союзу. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу", - прокоментував він блокування всіх перевезень з України польськими протестувальниками.

На думку Дуди, ситуація, що виникла, спричинена через російську агресію проти України. "Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі", - наголосив польський президент.

Він нагадав, що Польща є демократичною країною, де право на протест гарантоване Конституцією, відповідно воно толерантно сприймається і захищається. З огляду на це польська влада не могла не схвалити запити на проведення фермерських протестів, бо "має діяти на підставі та в межах чинного законодавства".

"Блокування кордону - це не рішення польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення, ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", - сказав Дуда.

Відповідаючи на запитання про можливий шлях вирішення проблеми, президент Польщі зазначив, що зовсім нещодавно в Польщі відбулися протести водіїв та їхніх профспілок, а також Асоціації вантажоперевізників. Цей протест було зупинено в результаті переговорів із владою і досягнутих у тристоронній формулі "Польща - Україна - водії" домовленостей.

Дуда висловив сподівання, що і в ситуації зі страйкуючими фермерами конфлікт можна буде вирішити мирним шляхом, шляхом переговорів.

Як повідомлялося, у Польщі з 9 лютого розпочалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. 20 лютого в Польщі під час загальнодержавного страйку польських фермерів, які блокували всі українсько-польські прикордонні переходи і для автомобільного, і залізничного транспорту, стався інцидент біля пункту пропуску "Медика - Шегині". Страйкуючі фермери розкрили вантажний контейнер із кукурудзою, яка прямувала до Німеччини, і висипали її на землю.