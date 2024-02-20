Політика

13:37 20.02.2024

Кличко вшанував Героїв Небесної сотні

1 хв читати
Кличко вшанував Героїв Небесної сотні

Поки українці борються, російські варвари не зможуть знищити нашу державу. Про це в День Героїв Небесної сотні заявив мер Києва Віталій Кличко. 

"10 років тому Україна заплатила криваву ціну за свою свободу та гідність. Понад сотня наших співвітчизників поклали життя у боротьбі проти режиму, який планував загнати державу в російські сателіти. Хотів позбавити Україну європейського майбутнього. Цинічний розстріл мирних людей в угоду кремлю… Бо Януковичу треба було продемонструвати, що буває з незгодними. Герої Небесної сотні стали першими жертвами путіна в Україні", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що українці вже 10 років продовжують боротьбу із загарбниками, за свободу та демократичне майбутнє своєї держави.

"Наш народ не злякався й не скорився. І показав, з ким росія має справу. Не з рабами чи підлабузниками, а із сильною та вільною нацією. Тепер варвари намагаються знищити Україну та українців. Та їм цього не вдасться! Поки ми боремося, поки ми єднаємося, допомагаємо армії, піклуємося про живих захисників та шануємо памʼять полеглих Героїв. Вічна памʼять Героям, які поклали життя за вільне й демократичне майбутнє нашої держави!" - наголосив Кличко.

Теги: #кличко #майдан #небесная_сотня #вшанування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 19.02.2024
Прокурор у "справах Майдану": Залишаються нерозкритими вбивства 22 січня, вироків мало через тривалість судового розгляду

Прокурор у "справах Майдану": Залишаються нерозкритими вбивства 22 січня, вироків мало через тривалість судового розгляду

17:14 17.02.2024
Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США

Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США

22:00 16.02.2024
Кличко в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами

Кличко в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами

17:49 16.02.2024
В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

14:42 16.02.2024
Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

19:49 14.02.2024
Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

10:19 14.02.2024
У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

14:30 13.02.2024
Кличко зустрівся з бійцями 112 окремої бригади ТРО Києва перед їх від'їздом на схід України

Кличко зустрівся з бійцями 112 окремої бригади ТРО Києва перед їх від'їздом на схід України

21:30 08.02.2024
Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

15:47 08.02.2024
Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

Фон дер Ляєн у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: Через десятиліття їхнє бачення та ідеали перемогли

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2025 року - офіційний журнал ЄС

Зеленський про блокаду польських фермерів: Новини з кордону виглядають просто знущально, необхідні спільні рішення і зрозуміла справедливість

Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

ОСТАННЄ

Арахамія спростував повідомлення, що з'явилися у ЗМІ, про нібито обмеження в здобутті освіти дітям ухилянтів від мобілізації

Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

Фон дер Ляєн у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: Через десятиліття їхнє бачення та ідеали перемогли

69% українців вважають, що Зеленський має залишатися на посаді президента до кінця воєнного стану - опитування

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2025 року - офіційний журнал ЄС

В палате представителей США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю - СМИ

Президент Бразилії відкликав посла на тлі суперечки з Ізраїлем

Зеленський про блокаду польських фермерів: Новини з кордону виглядають просто знущально, необхідні спільні рішення і зрозуміла справедливість

Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА