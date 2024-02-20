Фон дер Ляєн у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: Через десятиліття їхнє бачення та ідеали перемогли

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначає, що ідеали героїв Небесної Сотні перемогли, і незабаром Україна посяде своє місце в Європейському Союзі.

"Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті Героям Небесної Сотні - сміливцям, які віддали свої життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Через десятиліття їхнє бачення та ідеали перемогли", - написала вона в День пам'яті Героїв Небесної Сотні в соціальній мережі Х.

"Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі", - переконана фон дер Ляєн.