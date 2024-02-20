Президент Бразилії відкликав посла на тлі суперечки з Ізраїлем

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкликав посла в Ізраїлі після того, як Ізраїль оголосив главу держави персоною "нон ґрата" через те, що той порівняв війну Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази з Голокостом, повідомляє Reuters.

За словами співрозмовника в МЗС Бразилії, посол був відкликаний для консультацій.

Раніше посол Бразилії був викликаний міністром закордонних справ Ізраїлю для висловлення протесту після заяв Сілви.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у понеділок оголосив президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву "персоною нон-грата", оскільки той назвав геноцидом те, що відбувається з палестинцями в Секторі Газа.

Напередодні в неділю бразильський президент назвав те, що відбувається в Газі, геноцидом щодо палестинського народу. Він також заявив, що вважає неправильним припинення західними країнами фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям.

В Ізраїлі різко відреагували на ці заяви. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що президент Бразилії "перетнув червону межу".