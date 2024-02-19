Політика

17:53 19.02.2024

Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

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Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявляє, що позиція країни щодо підтримки України залишатиметься непохитною.

"Японія продовжує підтримувати зусилля України щодо забезпечення територіальної цілісності. І позиція Японії щодо підтримки України залишається і залишатиметься непохитною", - сказав Кісіда на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок.

Він наголосив, що Японія продовжить стояти разом з Україною, "доки мир не повернеться на прекрасну землю України".

"Ми працюватимемо з країнами "Групи семи" та іншими країнами, щоб створити міжнародний імпульс для підтримки України", - підсумував він.

Теги: #японія #кісіда

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