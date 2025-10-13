Інтерфакс-Україна
Події
23:46 13.10.2025

Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

2 хв читати

Японія продовжить надавати підтримку Україні для посилення енергетичної стійкості, зокрема у сфері відновлення інфраструктури та захисту енергетичних об’єктів, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Партнери чітко розуміють важливість допомоги енергетичному сектору України в умовах постійних атак росії", – зазначила Гринчук за підсумками зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме та представниками JICA Ukraine Office.

За її словами, під час зустрічі обговорювалися наслідки останніх обстрілів, хід відновлення енергетичної інфраструктури та пріоритети у сфері енергетичної безпеки.

"Для нас наразі у пріоритеті – швидке нарощування резервів обладнання та захист енергетичних об’єктів", – підкреслила міністр.

Сторони домовилися прискорити постачання вже запланованої Японією допомоги для енергетичного сектору України, а також розглянули можливості залучення японських компаній до співпраці.

Гринчук подякувала Японії за постійну підтримку та оперативну допомогу, зокрема через ПРООН в Україні та JICA, яка сприяє розвитку децентралізованої генерації та стабільній роботі енергосистеми.

"Вдячна Японії за міцне партнерство у найважчі для нашої країни часи. Солідарність Японії та, зокрема, оперативна допомога JICA та UNDP Ukraine відіграють для нас важливу роль у посиленні енергетичної інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації та забезпеченні стабільної роботи енергосистеми", – наголосила вона.

Міністр також зазначила, що завдяки підтримці Японії українська сторона має додаткову можливість забезпечувати постачання електроенергії до домогосподарств і оперативно відновлювати пошкоджені потужності у різних регіонах, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Херсоні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CpVSzzEpH/?mibextid=wwXIfr

Теги: #підтримка #японія #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 13.10.2025
Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

17:34 12.10.2025
Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

18:46 11.10.2025
Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

21:42 10.10.2025
Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

12:55 10.10.2025
Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

12:54 10.10.2025
Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

11:17 10.10.2025
Vitagro Energy залучить 16 млн грн від Фонду декарбонізації України для встановлення когенераційного модуля

Vitagro Energy залучить 16 млн грн від Фонду декарбонізації України для встановлення когенераційного модуля

09:59 10.10.2025
РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

09:40 10.10.2025
ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих від удару КАБ у Харкові зросла до шести осіб - ОВА

АРМА почала підготовку до повторного конкурсу на управління "Моршинською"

Усіх пацієнтів із пошкодженої лікарні у Харкові переведено до іншого медзакладу – мер

Близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок ворожих авіаударів по Харкову

Служба військового капеланства укомплектована на 45% станом на жовтень

Три райони Харкова частково знеструмлені через удари по місту – мер

МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

Четвертий міжнародний саміт з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у листопаді - МЗС

У Харкові зафіксовано влучання по території медичного закладу, відомо про чотирьох постраждалих – мер

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА