Політика

16:21 19.02.2024

Шмигаль закликав Японію вжити заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих Росією українських територіях

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Шмигаль закликав Японію вжити заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих Росією українських територіях

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Японію вжити заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих Росією українських територіях.

"Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні. Відповідні документи було підписано під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Подякував за це міністру економіки, торгівлі та промисловості Японії Кену Сайто під час нашої особистої зустрічі", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI складатиметься з двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.

"Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій", - написав прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що обговорив продовження бюджетної підтримки з міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі.

"Подякував за намір виділити цього року $4,5 млрд фінансової допомоги. Привітали підписання конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Це спростить роботу для українського та японського бізнесу", - додав він.

Прем'єр повідомив, що на полях конференції в Токіо провів також зустріч із міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою.

"Наше спільне завдання — притягнути росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів. Наголосив на необхідності внесення рф до чорного списку FATF. А також вжити заходи для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих росією українських територіях", - розповів Шмигаль.

 

Теги: #японiя #окупація #шмигаль

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