Україна ще не готова вступити до НАТО - прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що наразі немає необхідних умов для прийняття України до НАТО.

"Доки Україна бере участь у бойових діях, вона не може бути прийнята в НАТО", - сказав глава нідерландського уряду, виступаючи в суботу на Мюнхенській безпековій конференції.

Рютте відповідав на запитання про перспективи України на шляху до членства в Північноатлантичному альянсі у зв'язку з запланованим на липень у Вашингтоні самітом НАТО. "Важливо не наобіцяти Україні занадто багато", - додав він.

Глава нідерландського уряду звернув увагу на різницю в процесах вступу держав до ЄС і до НАТО. "У НАТО немає різних опцій. Або ви повноправний член, або ви не є членом організації. У Євросоюзі є кілька етапів до того, як країна стає повноправним членом спільноти", - пояснив прем'єр.

За його словами, на саміті у Вашингтоні держави-члени НАТО мають добре попрацювати, щоб спробувати якоюсь мірою піти "європейським" шляхом і визначити етапи для поступового подальшого зближення України з Північноатлантичним альянсом.

Водночас він наголосив на важливості того, щоб усі союзники були єдиними в підтримці України в її прагненні вступити в альянс.

Західні ЗМІ неодноразово зазначали, що Рютте - один із потенційних претендентів на посаду наступного генсека НАТО. Країни альянсу пізніше цього року мають намір визначити, хто змінить на цій посаді Єнса Столтенберга.