Політика

15:56 16.02.2024

Зеленський про допомогу США: Розраховую, що вона не "відпаде"

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Зеленський про допомогу США: Розраховую, що вона не "відпаде"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, як і раніше, розраховує на узгодження обома палатами американського Конгресу фінансової та оборонної допомоги США.

"Розраховую, що Сполучені Штати Америки не "відпадуть", - заявив він на пресконференції з німецьким канцлером у Берліні, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент України також заявив, що більшість населення США підтримує Україну абсолютно справедливо і розуміє, що Україна захищає не тільки себе, а і всю Європу, зокрема і спільні цінності.

"Зокрема, такі сигнали я постійно отримую від президента (США - ІФ-У), його адміністрації та представників обох партій Конгресу. Є різні голоси, є радикальні, є дуже гарячі голови в США, які займаються політичним процесом. Але я розраховую все-таки, незважаючи на всі складнощі, наявні сьогодні присутні Конгресі й загалом у політиці США через вибори, - сподіваюся, все-таки знайдеться в усьому цьому прагматичний американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку всього світу. І сьогодні ця війна і цей захист - на території України. І ми платимо найбільшу ціну", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, якщо все-таки допомоги від США не буде, чи можуть Німеччина і весь ЄС закрити цю фінансову та оборонну "прогалину", Зеленський відповів: "ризики є завжди".

"Ми розраховуємо не тільки на саму Німеччину. Ми розраховуємо на весь Європейський Союз. Тому що це не лише гроші або якийсь вид зброї. Цей союз політичний. Цей союз дає змогу запроваджувати санкції проти ОПК РФ. Багато залежить від потужного союзу країн Європи. Ми розраховуємо на союз країн Європи загалом. І на їхній союз зі США", - сказав президент України.

Він також зазначив, що вже всі в Європі розуміють добре необхідність збільшення виробництва зброї.

"Потрібно це робити. Та ж Росія збільшує, але вона не встигне за Україною і країнами Європи. Щоб ви знали, Україна теж збільшує в рази, а деякі види зброї - в десятки разів. У сотні й тисячі разів деякі види дронів", - резюмував він.

 

Теги: #сша #допомога #зеленський

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