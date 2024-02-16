Політика

15:02 16.02.2024

Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

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Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії, заявивши, що за цим стоїть російський президент Володимир Путін.

"Щойно стало відомо, у російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно: він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих, замучених однією цією "істотою", - заявив він на пресконференції з федеральним канцлером Німеччини в Берліні.

За словами Зеленського, "Путін завжди вбиває - він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити. І тільки всім разом. У співпраці".

"Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має нічого зберегти. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповісти за скоєне", - наголосив президент України.

 

Теги: #навальний #зеленський

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