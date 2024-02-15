Політика

15:00 15.02.2024

Віталій та Володимир Клички візьмуть участь у 60-й Мюнхенській конференції з безпеки

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Віталій та Володимир Клички візьмуть участь у 60-й Мюнхенській конференції з безпеки

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко візьме участь у 60-ій Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Про це повідомляє сайт КМДА.

Основні теми конференції - наслідки війни в Україні, світова безпекова криза та її потенційний вплив на геополітичні реалії, використання новітніх технологій, взаємозвʼязок безпекових викликів та культури, лідерство у кризові часи.

"Віталій Кличко та його брат Володимир, зокрема, візьмуть участь в офіційному відкритті Форуму, Трансатлантичній конференції за участі голови НАТО Єнса Столтенберга та церемонії нагородження цьогорічних лауреатів премією фонду Джона Маккейна. Зустрінуться з делегацією сенаторів США, Головою ХДС у Бундестазі Александром Добріндтом, Європейським комісаром з питань бюджету Йоханнесом Ханом, спецпредставником Держдепу США з питань субнаціональної дипломатії Ніною Хачіган, спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та іншими політиками й діячами, які сьогодні підтримують Україну та мають вплив на розширення військової та економічної допомоги нашій країні", - йдеться у повідомленні.

Також Віталій Кличко виступить спікером на панелі, організованій Інститутом Маккейна та присвяченій Україні й викликам, що можуть постати перед світом у випадку поширення російської агресії на інші країни. Крім того, Кличко разом з американськими сенаторами та спецпредставником Держдепу США з питань субнаціональної дипломатії Ніною Хачіган візьме участь в дискусії "Роль субнаціональної дипломатії у міжнародній безпеці".

Очікується, що у цьогорічній ювілейній Мюнхенській безпековій конференції візьме участь рекордна кількість глав держав та урядів. А також представників громадянського суспільства та великого бізнесу з різних країн світу.

Теги: #мюнхенська_конференція #клички #брати_кличко

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