Байден закликав палату представників схвалити законопроєкт Сенату про допомогу Україні та Ізраїлю
Президент США Джо Байден вітав схвалений Сенатом законопроєкт про додаткові оборонні витрати на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України і близько $14 млрд для Ізраїлю, і закликав Палату представників затвердити його.
"Я вітаю двопартійну коаліцію сенаторів і закликаю Палату представників невідкладно розпочати його розгляд", - ідеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.
"Палаті представників настав час вжити заходів і негайно скерувати цей двопартійний законопроєкт мені на затвердження", - додав Байден.
Президент США переконаний, що законопроєкт дасть змогу США разом із союзниками та партнерами в усьому світі продовжувати життєво важливу роботу із забезпечення допомоги Україні та надасть Ізраїлю все необхідне для захисту від ХАМАСу.
Підтриманий сенаторами варіант законопроєкту передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також на інші гуманітарні потреби. Водночас у нинішньому законопроєкті, на відміну від попередньої версії, немає пунктів про посилення охорони південного кордону США.
Тепер документ надійде на розгляд Палати представників.