Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Основна частина суми (50 млрд доларів) - це оборонна підтримка. Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників. Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував Сенату за це важливе рішення і висловив сподівання на підтримку цієї допомоги в Палаті представників.