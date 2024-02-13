Політика

14:06 13.02.2024

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

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Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Основна частина суми (50 млрд доларів) - це оборонна підтримка. Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників. Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував Сенату за це важливе рішення і висловив сподівання на підтримку цієї допомоги в Палаті представників.

 

Теги: #сенат_сша #фіндопомога #шмигаль

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