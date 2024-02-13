Сенат США схвалив свій варіант законопроєкту про надання допомоги Україні

Сенат США проголосував за законопроєкт про додаткові оборонні видатки на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України та майже $14 млрд для Ізраїлю, повідомляє у вівторок The Hill.

"Сьогодні ми направляємо чіткий двопартійний сигнал про нашу рішучість нашим союзникам у НАТО", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

70 сенаторів проголосували за ухвалення законопроєкту, тоді як 29 - проти.

Тепер документ надійде на розгляд Палати представників, де раніше висловлювали скептичне до нього ставлення.