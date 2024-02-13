Політика

13:29 13.02.2024

Україна підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Глобального саміту миру

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Україна підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Глобального саміту миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 зарубіжних дипломатичних установ України, присвячену підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів.

Як повідомила пресслужба президента, Єрмак поінформував послів про підготовку до проведення Саміту миру у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Швейцарської Конфедерації Віоли Амгерд у середині січня.

Він також розповів, що українська сторона підготувала своє бачення проєкту результатів роботи саміту.

"Безумовно, на ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента нагадав, що після першого інавгураційного Саміту миру Україна пропонує проведення низки тематичних міжнародних конференцій та зустрічей високого рівня за ключовими пунктами Формули миру.

Під час наради учасники також обговорили роботу над імплементацією Екологічного договору для України, який кілька днів тому презентувала Міжнародна робоча група з екологічних наслідків війни.

Крім того, на нараді було обговорено статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої вже долучилися 32 держави.

У заході взяли участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Теги: #єрмак #саміт_миру

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