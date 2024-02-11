Політика

12:05 11.02.2024

Другий тур президентських виборів проходить у Фінляндії

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Другий тур президентських виборів проходить у Фінляндії

У Фінляндії в неділю проходить другий тур виборів президента країни.

Виборчі дільниці відкрилися о 9 ранку (збігається з київським часом - ІФ-У) і закриються о 20:00. Одразу після завершення голосування буде оголошено результати дострокового голосування, загальні попередні підсумки оголосять, як очікується, приблизно о 23-й годині.

У другому турі беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів під час першого туру 28 січня.

У першому турі з дев'яти претендентів 55-річний експрем'єр Олександр Стубб, який представляє правоцентристську національну коаліційну партію, набрав 27,2% голосів, а незалежний кандидат, підтриманий партією "Зелених", 65-річний ексглава МЗС Пекка Хаавісто - 25,8%.

Голоси виборців у першому турі були географічно розподілені дуже нерівномірно. Хаавісто віддавали перевагу у великих студентських містах, Стубб був найпопулярнішим в інших великих населених пунктах на півдні та у шведськомовних прибережних районах.

Хаавісто перемагав у 40 муніципалітетах, Стубб - у 83 муніципалітетах.

Під час опитувань громадської думки, проведених після першого туру, виборці також віддавали перевагу Стуббу. Так, за підсумками проведеного цього тижня на замовлення порталу Yle опитування, він випереджає Хаавісто.

Фінські ЗМІ та оглядачі очікують високої активності виборців, до 75%, що близько до рекордного показника 2006 року (77%).

Фінляндія обирає нового президента вперше після вступу до НАТО у квітні 2023 року. На відміну від глав держав багатьох інших країн Заходу, президент відіграє важливу роль у виробленні та реалізації зовнішньої політики.

Обидва претенденти під час передвиборчої кампанії продемонстрували відносно схожу позицію щодо основних міжнародних тем. Вони дотримуються пронатовського й антиросійського курсу, виступають за продовження санкційного тиску на Росію і військову підтримку України.

Теги: #вибори #фінляндія

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