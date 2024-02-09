Політика

17:46 09.02.2024

Зеленський зустрівся з робочою групою щодо екологічних наслідків війни

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни, яку очолюють колишня віцепремʼєр-міністерка та міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент подякував експертам за роботу у важливому напрямі захисту довкілля, яке зазнало значної шкоди через агресію Росії. Зокрема, він відзначив розробку механізмів із подолання наслідків війни для довкілля. Глава держави високо оцінив Екологічний договір для України, напрацьований Міжнародною робочою групою, презентація якого відбувається сьогодні", - повідомила в п'ятницю пресслужба Офісу президента.

"Як ви знаєте, ми готуємо перший саміт миру на основі нашої Формули миру у Швейцарії, і питання екології - пункт восьмий у цій Формулі. Я думаю, цей документ допоможе всім залученим країнам спільно з нами імплементувати трек із захисту та відновлення довкілля", - сказав глава держави.

Теги: #екологія #зеленський

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