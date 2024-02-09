США старанно працюють у Палаті представників і Сенаті, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування у 2024 році - конгресмен Тернер у Києві

Голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер запевнив у повній підтримці Сполученими Штатами України та наголосив на тривалій "старанній" роботі в Конгресі над фінансуванням для Києва.

"Ми приїхали сьогодні, щоб сказати президенту Володимиру Зеленському та іншим людям, з якими зустрічаємося, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну і що США старанно працюють у Палаті представників і Сенаті, щоб забезпечити фінансування, яке необхідне у 2024 році для підтримки Сполученими Штатами України в захисті від російської агресії. Ми, звісно, знаємо, що Сенат просто зараз вживає заходів, щоб почати просувати ще один законопроєкт, який, ми сподіваємося, зможе вирішити цю проблему", - сказав Тернер на брифінгу в Києві в п'ятницю ввечері.

За його словами, у Конгресі відбуваються переважно процедурні, а не предметні дебати. Тернер зазначив, що за підтримку України виступає більшість у Палаті представників і Сенаті.

"Ми, звісно, з нетерпінням чекаємо завершення цього законодавчого процесу і з нетерпінням чекаємо, коли ми зможемо знову повернутися і обговорити з Україною, яким чином вони використовують ці ресурси для досягнення успіху в боротьбі з російськими агресорами", - додав конгресмен.