Політика

16:04 09.02.2024

Єврокомісія відзначає прогрес на шляху вступу України до ЄС

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Єврокомісія відзначає прогрес на шляху вступу України до ЄС

У Єврокомісії (ЄК) підтвердили, що в процесі вступу до ЄС Україні належить пройти всі необхідні етапи і при цьому відзначили її успіхи на європейському шляху.

"Цілком очевидно, що не існує можливого скорочення процесу вступу до Європейського Союзу. Ми повторювали це: цей процес ґрунтується на досягненнях. І у звітах можна бачити, яких зусиль уже доклала Україна, щоб домогтися цього вступу", - заявила в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі офіційна представниця ЄК Ана Пісонеро.

За її словами, "попри контекст, у якому перебуває ця країна", можна тільки підтвердити, що, на думку Єврокомісії, "досягнутий прогрес вражає".

Прессекретарка повідомила, що найближчими тижнями ЄК зможе представити для розгляду державам-членам свою редакцію порядку переговорів ЄС з Україною.

Теги: #єврокомісія

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