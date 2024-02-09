У Брюсселі назвали заміну головкому ЗСУ внутрішньою справою України

У Європейському Союзі констатують, що заміна головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на Олександра Сирського - внутрішня справа України, і продовжуватимуть підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює ЗСУ.

"Заміна головнокомандувача - це внутрішнє рішення України і, фактично, це прерогатива президента (Володимира Зеленського)", - сказала в п'ятницю в Брюсселі на брифінгу представниця Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі, коментуючи на прохання журналістів кадрові зміни в Україні.

При цьому вона не стала відповідати на запитання, чи бачать з огляду на це у ЄС ознаки нестабільності України.

Массралі наголосила, що підтримка України з боку ЄС непохитна. "Ми віддані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і надавати все необхідне, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", - сказала вона.