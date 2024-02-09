Алієв здобув 92,12% голосів на виборах президента Азербайджану - ЦВК
Нинішній президент Азербайджану Ільхам Алієв набирає 92,12% на позачергових виборах глави держави, що відбулися 7 лютого.
Такі дані наводить ЦВК після опрацювання 100% бюлетенів.
За даними ЦВК, за Алієва проголосували 4 млн 577 тис. 693 виборці.
За підсумками голосування Захід Орудж набирає 2,17% (107877 голосів), Фазіль Мустафа - 1,98% (98623 голосів), Гудрат Гасангулієв - 1,72% (85607 голосів), Разі Нуруллаєв - 0,8% (39727 голосів), Ельшад Мусаєв - 0,66% (32956 голосів), Фуад Алієв - 0,53% (25561 голосів).