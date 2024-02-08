Політика

20:20 08.02.2024

Подоляк: Рішення про оновлення керівного складу ЗСУ обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не дала належного результату у 2023 році

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Подоляк: Рішення про оновлення керівного складу ЗСУ обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не дала належного результату у 2023 році

Рішення президента України Володимира Зеленського щодо оновлення керівного складу ЗСУ, зокрема й головнокомандувача, зумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з головнокомандувачем... Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої...", - написав Подоляк у телеграм-каналі в четвер.

Він також повідомив, що рішення про оновлення керівного складу ЗСУ було зумовлено необхідністю знайти "нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу втримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.

 

Теги: #склад #зсу #оновлення

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