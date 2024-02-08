Політика

16:14 08.02.2024

Засідання Ради скасували, хоча дедлайн для ухвалення законів для виконання меморандуму СБ закінчується в лютому - Железняк

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Засідання Ради скасували, хоча дедлайн для ухвалення законів для виконання меморандуму СБ закінчується в лютому - Железняк

Пленарне засідання Верховної Ради, яке планувалося на четвер, скасували, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Знаєте, що справді дуже прикро.... Сьогодні мало бути теж засідання Верховної Ради, але .... Його скасували", - написав Железняк у телеграм-каналі в четвер.

Народний депутат не назвав причин скасування засідання, однак звернув увагу на те, що за два останні дні роботи 6 і 7 лютого парламент не ухвалив жодного з трьох необхідних законопроєктів "для DPL (Development Policy Loan - ІФ-У) (умовно як меморандум) Світового банку: корпоративне управління, аграрні розписки, реформа фінансових ринків".

За словами Железняка, перші два законопроєкти Верховна Рада за два дні роботи цього тижня так і не встигла розглянути, а останній - було знято з розгляду.

"Нагадаю (інформація була озвучена на нашому комітеті), що DPL Світового банку це $1-1,4 млрд. Але для того, щоб їх отримати, закони мають бути проголосовані у Верховній Раді і підписані до кінця лютого. Що вже дуже важко буде зробити. Хоча шанс якийсь є. Ось така історія... про те, як ми боремося наразі за міжнародне фінансування, коли його катастрофічно не вистачає", - підсумував народний депутат.

Теги: #рада #скасування #засідання

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