Політика

13:22 08.02.2024

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

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Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

Українська сторона розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань на виконання доручення президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляють на сайті глави держави в четвер.

"Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську – державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс", - ідеться в повідомленні.

Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія приєдналася однією з перших. Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - наголошується в повідомленні. 

Теги: #україна #безпека #данія

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