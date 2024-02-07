Політика

13:38 07.02.2024

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

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ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

За проголосували 243 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку у тіктоці веде член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт визначає чіткий термін служби в період воєнного стану в Україні. Так, Кабінет Міністрів України пропонує звільняти зі служби військовослужбовців, які безперервно 36 місяців прослужили під час дії воєнного стану. При цьому їх звільнення здійснюватиметься у терміни, визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Демобілізуватися також зможуть, зокрема, військовослужбовці з-поміж осіб з інвалідністю (всіх груп) та звільнені з полону, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості використання на службі (для вищого офіцерського складу).

Водночас, згідно із законопроєктом, звільняються від військової служби під час воєнного стану особи з інвалідністю (усіх груп).

Законопроєкт також розширює коло осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема йдеться про керівників міністерств та їх заступників, керівників державних органів, суддів, суддів Конституційного Суду, членів Вищої Ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарних інспекторів ВРП, а також працівників Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ.

Призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають також здобувачі фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час воєнного стану та були звільнені зі служби в запас у зв'язку із закінченням терміну служби або у зв'язку зі звільненням з полону.

Крім цього, законопроєкт уточнює, що не можуть бути мобілізовані жінки і чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а також - усиновителі.

У законопроєкті збережено норму чинного законодавства, що не підлягають мобілізації народні депутати та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Законопроєкт також змінює підхід до категорії громадян, які раніше були визнані обмежено придатними до проходження військової служби. Вони будуть зобов'язані пройти повторне медичне обстеження протягом дев'яти місяців із дня набуття чинності цим законом. За результатами обстеження визначатимуть їх придатність до військової служби.

Урядовий законопроєкт передбачає можливість надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП в електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, хоча й не виключає вручення повістки під розписку. Законопроєкт зобов'язує громадян реєструвати такий електронний кабінет.

Згідно з документом, днем вручення повістки про виклик до ТЦК і СП є день вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК і СП повідомлення про доставку повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Призовники, військовозобов'язані та резервісти також будуть зобов'язані пройти звірку даних протягом 60 днів після набуття чинності новим законом про мобілізацію. Незалежно від місця перебування, це можна буде зробити в електронному кабінеті без прибуття до ТЦК і СП.

Окрім того, законопроєкт також передбачає обов'язкову постановку на військовий облік громадян України, які тимчасово і постійно перебувають за кордоном.

Законопроєкт також передбачає звернення ТЦК і СП до судів для тимчасових обмежень на виїзд за кордон, керування автомобілем і накладення арешту на кошти громадянина, який ухиляється від виконання військового обов'язку. ТЦК і СП зможуть реалізувати ці повноваження в разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів із дня вручення вимоги не виконав зазначеного обов'язку. Законопроєкт також обумовлює, що обмеження знімають після виконання зобов'язань.

Теги: #рада #мобілізація

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