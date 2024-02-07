Група послів США в АТР заявляє про важливість продовження підтримки України - ЗМІ

Група послів США в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону закликає лідерів Конгресу забезпечити ухвалення законопроєкту, що надає допомогу Україні, повідомляє New York Times.

"Не тільки наші союзники і партнери оцінять цей момент, а й наші противники", - ідеться в листі дипломатів до Конгресу, з яким вдалося ознайомитися виданню.

"Довіра до нашої прихильності колективній безпеці та стримуванню висить на волосині", - зазначили посли.

На їхню думку, рішення, які буде ухвалено зараз, "матимуть наслідки на довгі роки".

Як заявили посли, союзники США в АТР "хочуть бачити, що коли ситуація зміниться, Сполучені Штати будуть поруч".

Лист підписали представники США в Південній Кореї, Японії, Австралії, Індії, Китаї, Новій Зеландії, Малайзії, В'єтнамі та на Філіппінах.

Раніше Сенат США оприлюднив законопроєкт про охорону кордону між США і Мексикою, до якого також включено допомогу Україні та Ізраїлю. Він передбачає $60,06 млрд на підтримку України, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю, $2,44 млрд на підтримку операцій Центрального командування США.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити цей законопроєкт.

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроєкт, щоб після цього його негайно відправили мені на підпис", - заявив Байден, виступаючи перед журналістами у вівторок.

У свою чергу спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт, заявивши, що "якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він помре, коли прибуде туди". Пізніше Трамп жорстко розкритикував законопроєкт, заявивши, що "тільки дурень або радикально лівий демократ" може за нього проголосувати.