Україна рухається до членства в ОЕСР - Зеленський

Україна рухається до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок.

У вівторок Зеленський зустрівся з керівництвом ОЕСР у Києві. "Подякував за підтримку нашої держави та за відкриття офісу Організації в Україні. Ми постійно додаємо змісту нашій взаємодії та, незважаючи ні на що, рухаємося до повноправного приєднання до цього клубу, до Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказав він.

"Обговорили сьогодні й залучення коштів для відновлення в Україні", - зазначив Зеленський.