Болгарія проти наміру Росії провести вибори на окупованих українських територіях - спікер парламенту

Болгарія не визнає наміру Росії провести вибори на тимчасово окупованих українських територіях, заявив голова Народних зборів Болгарії Росен Желязков.

"Болгарія беззастережно підтримує територіальну цілісність України, не визнає жодних зазіхань Росії, не визнає наміру Росії провести вибори на окупованих українських територіях", - сказав Желязков на спільному з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що Болгарія й надалі підтримуватиме Україну в різних сферах, зокрема економічно підтримуватиме українських біженців, які переховуються від війни в Болгарії.

"Болгарія беззастережно підтримуватиме Україну на її шляху інтеграції до Європейського Союзу. Ми, представники трьох коаліційних партій у болгарському парламенті, робимо все можливе для цього", - зазначив Желязков.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Желязков і Стефанчук обговорили шлях України до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Особливу увагу на зустрічі було приділено питанню притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності та розробці національного законодавства для конфіскації заморожених і суверенних російських активів.

"Російські активи мають бути спрямовані на компенсацію наслідків російської агресії, оборону та відновлення України", - наголосив Стефанчук.

Він також наголосив, що розраховує на допомогу і сприяння Болгарії в процесі повернення незаконно депортованих українських громадян.