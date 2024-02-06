Політика

17:14 06.02.2024

Глава МЗС Португалії не бачить підстав для зміни підтримки України у зв'язку з майбутніми виборами в його країні

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Глава МЗС Португалії не бачить підстав для зміни підтримки України у зв'язку з майбутніми виборами в його країні

Міністр закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравіньо відзначив широку підтримку України в усьому політичному спектрі Португалії, і прогнозує, що підтримка Києва не зміниться у зв'язку з парламентськими виборами в країні.

"Ми також говорили про зовнішню політику Португалії у зв'язку з майбутніми виборами 10 березня. Звісно, наступний уряд буде ознайомлено з нашою позицією. Однак я не бачу причин, зважаючи на широку підтримку України в усьому політичному спектрі Португалії, я не бачу підстав припускати будь-які зміни в постійній підтримці, яку Португалія надає Україні", - сказав Кравіньо на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Міністр зазначив, що підтримка, яку Португалія надає Україні, походить від португальського народу, і не вважає, що позиція народу зміниться.

У листопаді прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав прохання про відставку після того, як стало відомо, що він підозрюється в корупції.

Пізніше президент Португалії Марсело Ребелу де Соза в четвер оголосив про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 10 березня 2024 року.

Теги: #португалія #кравіньо

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