Політика

14:30 06.02.2024

ЄС анонсував ухвалення 13-го пакета санкцій проти Росії до 24 лютого

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ЄС анонсував ухвалення 13-го пакета санкцій проти Росії до 24 лютого

Євросоюз паралельно наданню допомоги Україні прагне впливати на РФ санкціями і розраховує ухвалити 13-й пакет до 24 лютого, заявила глава МЗС Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Аджа Лябіб.

"Ми сподіваємося завершити роботу над 13-м пакетом санкцій до символічної дати 24 лютого", - сказала вона у вівторок на сесії Європарламенту в Страсбурзі, де обговорювали питання допомоги Євросоюзу Україні.

Говорячи про військову допомогу Києву, Лябіб наголосила на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет, щоб дотримати обіцянку і надати Україні мільйон 155-міліметрових снарядів.

"Наразі ми від цього дуже далекі. У березні, згідно з прогнозами, ми зможемо досягти обсягу біля 524 тис. снарядів. Це дуже далеко від мети, яку ми поставили. Нам абсолютно необхідно зробити більше і посилити наші виробничі потужності", - сказала глава МЗС Бельгії.

Теги: #єс #санкції

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