Політика

14:27 06.02.2024

Рада внесла до порядку денного сесії законопроєкт про мобілізацію - нардеп

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Верховна Рада внесла до порядку денного сесії розгляд урядового законопроєкту №10449 про мобілізацію і скоротила терміни подання альтернативних законопроєктів.

За скорочення термінів подання альтернативних документів проголосували 237 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі у вівторок.

"Це відкриває можливість уже цього тижня розглянути законопроєкт у комітеті й винести на перше читання", - зазначив народний депутат.

За його словами, Верховна Рада також дала доручення парламентському комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянути законопроєкт і підготувати його до першого читання.

Як повідомлялося, проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку Кабінет Міністрів зареєстрував у парламенті 30 січня.

 

Теги: #рада #мобілізація

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