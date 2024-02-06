Президент Єврокомісії: Україна переможе, і ЄС буде на її боці не лише під час війни, а й після

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна переможе у війні, яку проти неї веде Росія, а Європейський Союз підтримуватиме її не тільки під час війни, а й після.

Звертаючись у вівторок у Страсбурзі до депутатів Європейського парламенту в рамках пленарного засідання, вона сказала: "Шановні члени (Європарламенту), сьогодні я так само переконана в одному простому факті, як і два роки тому, коли стояла перед вами, а саме в тому, що Україна переможе, і що Європа підтримуватиме Україну на кожному кроці цього шляху".

Перерахувавши вже надану "історично масивну підтримку" Україні, зокрема військову, фінансову, гуманітарну, а також санкційну політику щодо РФ, як і підтримку Києва на шляху до членства в ЄС, фон дер Ляєн висловила впевненість, що зараз "настав час глибше поглянути на те, як ми цього домоглися і куди ми маємо йти". "Відправною точкою є те, що Україна і Європа показали: ми готові боротися і платити найвищу ціну за те, у що ми віримо. І це був один із найбільших прорахунків Путіна в тому місяці лютого, коли він зосередив війська на кордоні та планував швидкий блискавичний удар по Києву", - пояснила вона.

Звертаючись до президента РФ Володимира Путіна, фон дер Ляєн сказала: "Містере Путін, ви зробили цю помилку, бо ви не можете зрозуміти, що рухає людським духом, коли він вільний думати, мріяти, творити та процвітати. Так само, як ви не можете зрозуміти, бо ви не можете це прийняти, що людське прагнення свободи завжди переможе. Шановні члени (Європарламенту), Путін не може зрозуміти, що якщо ви дасте людям вибір, вони оберуть свободу раз і назавжди". Ці слова були зустріті оплесками.

Президент Єврокомісії також констатувала, що українці борються за звільнення. "Він (Путін) не може зрозуміти, що боротьба українця відрізняється від боротьби російського солдата, чиє життя Путін безсердечно перемелює заради давнього минулого і майбутнього, якого ніколи не може бути. Українські жертви протилежні. Чому вони борються? Тому що вони борються за щось екзистенційне та притаманне людському існуванню. Ось чому воля України не просто сильніша, ніж у Росії, вона принципово відрізняється за своєю природою і характером, і це те, чого Путін ніколи не зрозуміє про нас. Ось чому його вторгнення було неправильним не тільки з моральної точки зори, а й стратегічно. Він не може зрозуміти свободу, і чому ми боремося за неї, тому що його єдиний інстинкт - знищити те, чого він боїться", - пояснила фон дер Ляєн.

На її думку, це пояснює те, що сталося за останні два роки. "Замість того, щоб захопити Київ, розділити Європейський Союз і послабити НАТО, у всіх випадках відбулося прямо протилежне. Послання, направлене Європою на Європейській раді минулого тижня, було кришталево ясним, і дозвольте мені повторити це тут: Європа буде на боці України кожен день цієї війни і кожен день після неї", - заявила президент Єврокомісії.