Політика

12:33 06.02.2024

Президент ПА ОБСЄ виступила в Раді - нардепи

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Президент ПА ОБСЄ виступила в Раді - нардепи

Президент Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Піа Каума виступила на пленарному засіданні Верховної Ради України у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У Раді гості: виступає президент парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зазначила, що у своєму виступі Каума згадала загиблих народних депутатів Олега Барну, Олександра Марченка та Сергія Слабенка, а також висловила підтримку Україні й наголосила на необхідності "разом зробити все для покарання РФ за воєнні злочини".

Як повідомлялося, напередодні, 5 лютого, голова ВР Руслан Стефанчук провів зустріч у стінах українського парламенту з делегацією на чолі з президентом ПА ОБСЄ Піа Каумою.

 

 

Теги: #рада #обсє #каума

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