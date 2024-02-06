Байден накладе вето на законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України - Білий дім

Білий дім розкритикував пропозицію республіканців щодо фінансування допомоги Ізраїлю окремо від допомоги Україні та зміцнення південного кордону США, попередивши, що президент Джо Байден накладе вето на цей законопроєкт, якщо його ухвалить Конгрес.

Спікер Палати представників Майк Джонсон в ефірі телеканалу NBC підтвердив у неділю, що палата цього тижня розгляне власний законопроєкт, який передбачатиме військову допомогу Ізраїлю розміром $17,6 млрд. До нього не включено допомогу Україні та фінансування безпеки кордону з Мексикою.

Раніше учасники переговорів у Сенаті оприлюднили підготовлений ними законопроєкт вартістю $118,28 млрд про охорону американсько-мексиканського кордону, який був умовою республіканців для розблокування допомоги Україні.

Він передбачає $60,06 млрд на підтримку України, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю, $2,44 млрд на підтримку операцій Центрального командування США "і покриття бойових витрат, пов'язаних із конфліктом у Червоному морі".

"Адміністрація витратила місяці, працюючи з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, яка забезпечує охорону кордону й надає підтримку народам України та Ізраїлю, а також забезпечує таку необхідну гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від конфліктів у всьому світі", - йдеться в заяві Білого дому.

У ній законопроєкт республіканців щодо допомоги Ізраїлю називається "цинічним політичним маневром".

"Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Адміністрація рішуче виступає проти цих хитрощів, які нічого не роблять для безпеки кордону, нічого не роблять для того, щоб допомогти народу України (...), не підтримують безпеку американських синагог (...), відмовляють у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам", - наголосили в адміністрації США.

Водночас американські ЗМІ, коментуючи заплановане на середу голосування в Сенаті щодо оприлюдненого законопроєкту, зазначають, що він може провалитися.

"Зіткнувшись із потоком критики з боку консерваторів, республіканці в Сенаті дистанціювалися від двопартійної пропозиції, спрямованої на припинення незаконного перетину кордону, сигналізуючи про її ймовірну поразку в Конгресі. Вона залишить лідерів без чіткого шляху схвалення допомоги Україні", - пише Associated Press.

Навіть якщо цей законопроєкт пройде в Сенаті, його заблокує Палата представників, вважають спостерігачі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон після оприлюднення сенатського законопроєкту написав у соцмережі Х: "Я побачив достатньо. Цей законопроєкт навіть гірший, ніж ми очікували (...). Якщо він потрапить до Палати представників, він помре".