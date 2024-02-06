Політика

09:51 06.02.2024

Байден накладе вето на законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України - Білий дім

2 хв читати
Байден накладе вето на законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України - Білий дім

Білий дім розкритикував пропозицію республіканців щодо фінансування допомоги Ізраїлю окремо від допомоги Україні та зміцнення південного кордону США, попередивши, що президент Джо Байден накладе вето на цей законопроєкт, якщо його ухвалить Конгрес.

Спікер Палати представників Майк Джонсон в ефірі телеканалу NBC підтвердив у неділю, що палата цього тижня розгляне власний законопроєкт, який передбачатиме військову допомогу Ізраїлю розміром $17,6 млрд. До нього не включено допомогу Україні та фінансування безпеки кордону з Мексикою.

Раніше учасники переговорів у Сенаті оприлюднили підготовлений ними законопроєкт вартістю $118,28 млрд про охорону американсько-мексиканського кордону, який був умовою республіканців для розблокування допомоги Україні.

Він передбачає $60,06 млрд на підтримку України, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю, $2,44 млрд на підтримку операцій Центрального командування США "і покриття бойових витрат, пов'язаних із конфліктом у Червоному морі".

"Адміністрація витратила місяці, працюючи з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, яка забезпечує охорону кордону й надає підтримку народам України та Ізраїлю, а також забезпечує таку необхідну гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від конфліктів у всьому світі", - йдеться в заяві Білого дому.

У ній законопроєкт республіканців щодо допомоги Ізраїлю називається "цинічним політичним маневром".

"Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Адміністрація рішуче виступає проти цих хитрощів, які нічого не роблять для безпеки кордону, нічого не роблять для того, щоб допомогти народу України (...), не підтримують безпеку американських синагог (...), відмовляють у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам", - наголосили в адміністрації США.

Водночас американські ЗМІ, коментуючи заплановане на середу голосування в Сенаті щодо оприлюдненого законопроєкту, зазначають, що він може провалитися.

"Зіткнувшись із потоком критики з боку консерваторів, республіканці в Сенаті дистанціювалися від двопартійної пропозиції, спрямованої на припинення незаконного перетину кордону, сигналізуючи про її ймовірну поразку в Конгресі. Вона залишить лідерів без чіткого шляху схвалення допомоги Україні", - пише Associated Press.

Навіть якщо цей законопроєкт пройде в Сенаті, його заблокує Палата представників, вважають спостерігачі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон після оприлюднення сенатського законопроєкту написав у соцмережі Х: "Я побачив достатньо. Цей законопроєкт навіть гірший, ніж ми очікували (...). Якщо він потрапить до Палати представників, він помре".

Теги: #сша #допомога #байден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:52 06.02.2024
Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

00:30 06.02.2024
Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

09:04 05.02.2024
Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

08:57 05.02.2024
Сенат оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні - Маркарова

Сенат оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні - Маркарова

08:34 05.02.2024
У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

07:00 05.02.2024
Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

06:39 05.02.2024
Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

02:36 05.02.2024
Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

03:10 04.02.2024
Міжнародна коаліція завдала ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені

Міжнародна коаліція завдала ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені

00:05 04.02.2024
ЗС США і Британії завдали нових ударів по хуситах у Ємені

ЗС США і Британії завдали нових ударів по хуситах у Ємені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

Глави МЗС України та Канади обговорили в Києві оборонну допомогу, Формулу миру, економічні питання

Рішення Міжнародного суду ООН стане для РФ індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар - Чубаров

ОСТАННЄ

ЄС своїми рішеннями щодо Ukraine Facility підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шмигаль

Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Тринадцятий пакет санкцій проти РФ стосуватиметься компаній третіх країн - Боррель

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

У ЄС застерігають Ердогана: Путіну довіряти не можна

Правляча партія Угорщини бойкотувала голосування в парламенті щодо членства Швеції в НАТО

Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

Білий дім виступив проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю окремо від України

Грузинська парламентська опозиція заявляє про відмову голосувати за новий уряд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА