Політика

11:10 04.02.2024

Білий дім виступив проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю окремо від України

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Білий дім виступив проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю окремо від України

Адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала підготовлений палатою представників законопроєкт про додаткову допомогу Ізраїлю без фінансування заходів зі зміцнення кордону і допомоги Україні.

"Республіканці палати представників зробили свій останній цинічний політичний маневр. Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цього виверту, який нічого не робить для гарантування безпеки кордону, нічого не робить для того, щоб допомогти народу України захиститися від путінської агресії", - йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона наголосила: "Республіканці палати представників мають натомість працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки на двопартійній основі, як це роблять адміністрація та сенат".

Як повідомлялося, адміністрація протягом кількох місяців працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою, яка передбачає посилення безпеки кордону та допомогу Ізраїлю й Україні. Сенат підготував відповідний законопроєкт, який планується поставити на голосування наступного тижня. 

Теги: #україна #ізраїль #білий_дім #законопроєкт

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