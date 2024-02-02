Політика

01:45 02.02.2024

Кулеба про фіндопомогу Україні: Це сума, яка говорить сама за себе

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Кулеба про фіндопомогу Україні: Це сума, яка говорить сама за себе

Рішення про надання Європейським союзом макрофінансової допомоги у розмірі EUR50 млрд вийшло максимально вигідним для України, оскільки запроваджений механізм щорічної оцінки не передбачає консенсусного схвалення і не відбуватиметься на рівні Євроради, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна на чотири роки отримала 50 мільярдів євро підтримки ЄС. Це сума, яка каже сама за себе", – сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, рішення про щорічну оцінку жодним чином не порушує інтересів України.

"Це буде робочий інструмент, і він є абсолютно нормальним, адекватним, ми самі зацікавлені в тому, щоб ефективність європейської допомоги оцінювалася і, головне, відповідала реальним потребам. Тому що ситуація може розвиватися по-різному, і, відповідно, цей інструмент повинен зберігати певну гнучкість", - пояснив Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що "Угорщина хотіла щороку приймати це рішення консенсусом". "Якби така норма пройшла, можна було б застосувати вето, знову були б ці ризики, знову були б дискусії та шантаж. Але цього не вдалося. Цієї норми немає, і це велика перемога", - наголосив глава МЗС.

Теги: #україна #єс #фіндопомога #кулеба

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