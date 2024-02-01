Політика

23:33 01.02.2024

Зеленський: вже бачимо, що вдається створити дуже розгалужену і глибоку систему гарантій безпеки для України.

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Зеленський: вже бачимо, що вдається створити дуже розгалужену і глибоку систему гарантій безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу з розробки гарантій безпеки для України, що триває з країнами-партнерами.

"Сьогодні в Берліні відбувся черговий раунд переговорів - готуємо відповідну угоду. Я вдячний німецькій стороні за прагматичний та водночас ціннісний підхід. Працюємо також з іншими державами", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Як Зеленський зазначив: "вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи гарантій безпеки у всіх тих сферах, які є критичними для нормального життя будь-якої демократичної країни".

"І попереду багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації", - сказав він.

Також, наголосив президент, "зараз Україна цією системою гарантій безпеки може створити новий зразок забезпечення захисту держав вільного світу на той час, поки вони поза межами дієвих альянсів безпеки".

Окрім того, Зеленський повідомив про продовження роботи по лінії НАТО.

"Щоб отримати для нашої держави прогрес із НАТО. Вже визначились із позицією України щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вашингтоні цього року", - резюмував він. 

Теги: #україна #партнери #гарантії_безпеки

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