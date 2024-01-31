Шмигаль обговорив із Нуланд антикорупційну та корпоративну реформи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд антикорупційну та корпоративну реформи.

"Скоординували нашу роботу перед Багатосторонньою координаційною платформою донорів, що відбудеться в лютому. Тісно співпрацюємо зі США та міжнародними фінансовими установами для залучення необхідної фінансової підтримки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

За його словами, сторони обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну.

"Пані Нуланд відзначила прогрес України в цих питаннях. Подякував американському уряду та народу за всебічну допомогу", - написав Шмигаль.