Політика

15:51 31.01.2024

Шольц обіцяє домагатися достатньої європейської підтримки України

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Шольц обіцяє домагатися достатньої європейської підтримки України

Канцлер ФРН Олаф Шольц у середу заявив, що Німеччина докладе максимум зусиль з метою забезпечити належний рівень підтримки країнами Європи України.

"Ми зробимо все, щоб гарантувати: спільний внесок Європи буде таким величезним, що Україна зможе на нього покластися", - наводять західні ЗМІ його слова з виступу перед бундестагом.

Журнал "Фокус" зазначає, що якщо США скоротять підтримку України, то ФРН посяде перше місце за обсягами допомоги Києву. Водночас Шольц заявив про неприпустимість такої ситуації.

"Допомога не повинна залежати тільки від Німеччини. (...) Ми хочемо, щоб більше країн діяли активніше", - наголосив канцлер.

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні розміром $61,4 млрд терміном на рік. Однак затвердити це фінансування поки що не вдалося. Раніше в січні представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не працює над новими пакетами військової допомоги Україні.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європи бути готовими повною мірою підтримати Україну в тому разі, якщо США скоротять допомогу Києву або припинять її.

У ЄС триває обговорення створення фонду військової допомоги Україні розміром EUR5 млрд. Він має трансформувати Європейський фонд миру: тепер акцент буде зроблено не на використанні наявних арсеналів, а на придбанні нової зброї за рахунок спільних контрактів. Тему фонду мають обговорювати лідери ЄС на саміті 1 лютого.

Теги: #німеччина #шольц

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