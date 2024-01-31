Політика

15:12 31.01.2024

Президенти основних політгруп Європарламенту - главам держав і урядів ЄС: Подальша затримка фінансової підтримки України неможлива

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Президенти основних політгруп Європарламенту - главам держав і урядів ЄС: Подальша затримка фінансової підтримки України неможлива

Лідери п'яти політичних груп Європейського парламенту напередодні позачергового засідання Європейської Ради знову закликали глав держав й урядів терміново узгодити економічну та фінансову підтримку Києву в рамках Фонду для України, яким передбачено EUR50 млрд на період 2024-2027 років.

Зі спільною заявою виступили президенти групи Європейських народників Манфред Вебер, групи соціалістів і демократів Іраче Гарсія Перес, групи лібералів "Відновити Європу" Валері Гаєр, групи зелених і Європейського вільного альянсу Террі Рейнтке та Філіп Ламберт, групи європейських консерваторів Ришард Легутко та Нікола Прокаччіні, повідомляє в середу пресслужба європейських народників.

"Ми, президенти основних політичних груп у Європейському парламенті, єдині в тому, щоб закликати всіх глав держав і урядів ЄС, які зберуться на завтрашнє позачергове засідання Європейської Ради, ухвалити рішення, необхідні для розв'язання надзвичайних завдань, що постали перед Україною. Ми закликаємо Європейську Раду і держави-члени виконати свої обіцянки, забезпечити ефективну і стійку довгострокову військову підтримку Україні та активізувати зусилля з доставки боєприпасів і військової підтримки, яких так гостро потребують українські сили оборони. Ми очікуємо, що Європейська Рада погодиться на економічну та фінансову підтримку, запропоновану в рамках Фонду для України, яка допоможе Україні підтримувати основні послуги для своїх громадян, як-от школи, лікарні та соціальне забезпечення, а також підтримає економічне та соціальне відновлення і відбудову країни. Подальші затримки або щорічне вето неможливі", - заявили президенти.

Вони нагадали, що Європейський парламент висловив тверду солідарність із народом України в численних резолюціях. "Підтримка ЄС також виразилася в наданні понад EUR80 млрд гуманітарної та надзвичайної допомоги, бюджетної підтримки, макрофінансової допомоги й військової допомоги", - уточнили вони.

Президенти зазначили, що Україна хоробро захищає свій народ і свою територію від неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії з 24 лютого 2022 року. "Цей злочин агресії, який розпочався 10 років тому, є жорстоким нападом на мирне життя наших українських сусідів і серйозним порушенням міжнародного права. Ба більше, це загрожує безпеці, стабільності, демократії та процвітанню всього європейського континенту. ЄС по праву запевнив Україну у своїй повній і непохитній підтримці її законного права на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, продовжує працювати над забезпеченням ефективної та сталої довгострокової військової підтримки України і вирішив розпочати переговори про її вступ до Союзу. Завтрашня позачергова зустріч глав держав та урядів ЄС стане найважливішою можливістю втілити декларації у справи", - переконані вони.

Політичні лідери також зазначили, що Росія "не виявляє жодних ознак припинення агресивної війни проти України". "Тому ЄС не повинен показувати жодних ознак припинення підтримки України. Ті, хто сумнівається в нашій рішучості і підриває нашу єдність, мають виявитися неправі", - йдеться в заяві.

Теги: #єс #європарламент #фіндопомога

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