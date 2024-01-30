Політика

14:10 30.01.2024

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

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Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №7552 щодо розширення переліку осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань (ДБР), яким можуть дозволити застосовувати вогнепальну зброю під час надзвичайного чи воєнного стану в Україні, повідомляє пресслужба ВР.

Як наголошується в пояснювальній записці, аналіз закону "Про Державне бюро розслідувань" дає змогу дійти висновку, що на сьогодні у ДБР зберігати, носити і використовувати вогнепальну зброю на підставах і в порядку, передбачених законом "Про Національну поліцію", уповноважені тільки працівники спеціального підрозділу фізичного захисту. Однак підрозділ фізичного захисту у зв'язку з обмеженою чисельністю його працівників не може під час проведення всіх слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у межах кримінальних проваджень або оперативно-розшукових справ забезпечити безпеку працівників ДБР, їхній захист від протиправних посягань.

Тож у Верховній Раді вважають, що право носити, зберігати та використовувати зброю необхідно надати й іншим особам рядового та начальницького складу ДБР, які, зважаючи на покладені на них завдання, потребують забезпечення самозахисту, захисту інших учасників кримінального провадження, особливо за нинішніх умов.

Законопроєкт пропонує доповнити прикінцеві та перехідні положення закону "Про Державне бюро розслідувань" новою нормою, згідно з якою під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України особи рядового і начальницького складу ДБР мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю під час виконання службових обов'язків у випадках, на умовах і в порядку, передбачених законом "Про Національну поліцію".

Список посад осіб, яким надається право зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби, затверджуватиме директор ДБР, як і порядок зберігання і носіння зброї та спеціальних засобів.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт №7552 за основу.

 

Теги: #рада #дбр

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