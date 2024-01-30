За два дні до позачергового саміту ЄС змін позиції Угорщини щодо питання EURO50 млрд для України немає, зазначають у Брюсселі

Напередодні позачергового засідання Європейської ради, на якому лідери Європейського Союзу знову розглянуть питання надання Україні 50 млрд євро, жодних змін у позиції Угорщини, яка на попередньому засіданні в грудні заблокувала це рішення, немає.

Про це у вівторок у Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив високопоставлений європейський дипломат. Як відомо, саме через блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Обраном надання подальшої фінансової допомоги на період 2024-2027 рр. Бельгія, яка головує у Раді, скликала на 1 лютого позачергове засідання.

"Нині ми перебуваємо на тому ж самому місці, де ми були 14 грудня (дата минулого засідання Європейської ради - ІФ-У). Жодного прогресу немає. Ми можемо тільки припускати, як розвиватимуться події, але Угорщина ще не на борту. В іншому разі документи (проєкт висновків засідання - ІФ-У) були б уже на столі", - сказав дипломат.

Водночас станом на сьогодні також не обговорюють альтернативних шляхів продовження фінансування України. "Щодо плану Б – нічого не обговорювали. Є проблема термінового фінансування України", - констатував він.

За словами співрозмовника журналістів, у ЄС не підуть на те, щоб задовольнити всі умови Угорщини. "Рішення всіма 27 - не за будь-яку ціну. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку сценарію, але ми віддаємо перевагу рішенню, яке було б ухвалено всіма 27 лідерами - одноголосно. Я не спекулюватиму щодо того, що може бути. Я вірю, що є місце для переговорів. Якщо в Будапешті є бажання щорічно обговорювати те, як в Україні витрачають гроші - це реально (Угорщина вимагає щорічно переглядати фінансування України - ІФ-У)", - зазначив дипломат.