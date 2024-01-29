ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

У світлі війни, яку проти України провадить Росія, Рада ЄС ще на пів року - до 31 липня 2024 року - продовжила для Москви обмежувальні заходи в економічній сфері.

Відповідне рішення ухвалено в понеділок у Брюсселі, повідомляє пресслужба Європейської Ради.

У Раді нагадали, що ці санкції, спочатку запроваджені 2014 року у відповідь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні, було значно розширено з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану й незаконну військову агресію Росії проти України.

"Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології й товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти і деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків і призупинення мовлення й ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, запроваджено конкретні заходи щодо посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій", - деталізували в Раді.

У пресрелізі також наголошується, що доки "незаконні дії РФ і далі порушують заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доцільно зберегти чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це потрібно".