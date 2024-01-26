Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи.

"Нам потрібна велика впевненість для бізнесу і більше легальної білої економіки для України. Потрібно більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. Щойно підписав укази, які дозволять створити саме такий комунікаційний механізм – Рада з питань підприємництва, як це й визначено, Зокрема, нещодавнім рішенням РНБО та Всеукраїнською платформою для активізації підприємництва", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

"Головне для держави, всього суспільства, щоб кожен з українських підприємців мав можливості для більш активної економічної роботи. Отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки", - сказав він.

"Я вдячний усім нашим підприємцям. Кожному і кожній в Україні, хто залишається в державі, зберігає свої підприємства та робочі місця. Гідні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, що залишається у легальному полі – це одна з ключових засад української сили", - наголосив Зеленський.

Сьогодні, сказав він, "ми даємо старт започаткуванню нового механізму комунікації з підприємцями. Засновуємо всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий, і різні регіони нашої держави".

"І це не просто бренд. Це велика спільнота людей, мільйони українців та українок. Це наші люди, які засновують підприємства, створюють робочі місця для іншого. Вся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", - зазначив Зеленський.

За його словами, "уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи. Головне завдання, щоб це був інструмент дієвої комунікації, щоб спілкування завжди підтримувалося операційними рішеннями, тим, що державні інститути роблять чи змінюють, і тим, що створюють нову нормальну історію відносин, зокрема між правоохоронцями та підприємцями".